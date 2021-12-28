Суд отклонил апелляцию на приговор 13 активистам, осужденным за участие в ДВК и «Коше партиясы»

Алматинский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты 13 активистов, которых обвиняли в организации и участии в деятельности движений ДВК и «Коше партиясы», ранее признанных казахстанским судом экстремистскими.

“Приговор Алмалинского районного суда города Алматы от октября 2021 года в отношении Аспендияровой, Жуманиязовой, Кылышева, Бегимбетовой, Курбанова, Жексебаева, Алибекова, Джаукеровой, Козиева, Валиева, Смагулова, Баймагамбетовой, Рахимжанова оставить без изменений”, – огласил решение судья Жумагулов.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции заняло всего несколько часов. Во время заседания выступили подсудимые и их адвокаты, в очередной раз отказавшись признать предъявленные им обвинения.

Судом не было обеспечено участие четырех активистов, которые находятся под стражей в СИЗО. Адвокаты подсудимых ходатайствовали об их участии, но судья ответил, что их присутствие не требуется.

Также как передает КазТАГ, днем в Алматы несколько человек собрались у здания городского суда, чтобы поддержать активистов. Вход в здание суда перекрыли сотрудники полиции.

11 октября суд Алматы огласил приговор по делу 13 активистов, которых обвиняли “организации и участии в запрещенной организации” (часть 1, 2 статьи 405 Уголовного кодекса). Четверо – Асхат Жексебаев, Кайрат Кылышев, Абай Бегимбетов, Ноян Рахимжанов – были приговорены к пяти годам лишения свободы. При этом они до приговора более года содержались в следственном изоляторе. Ранее правозащитники включили их в список политических заключенных. Еще семь активистов получили по году ограничения свободы, двое - по два года ограничения свободы.