Верховный суд России ликвидировал организацию «Международный Мемориал»

Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал организацию «Международный Мемориал». Историко-просветительский центр, изучающий политические репрессии и ведущий правозащитную деятельность, был обвинен в создании лживого образа СССР как террористического государства, сообщает Медиазона .

Прокурор Алексей Жафяров, выступая в прениях, просил ликвидировать «Мемориал», так как, по его мнению, организация «создает лживый образ СССР как террористического государства». Его коллега добавляла, что «Мемориал» «осуществляет свою деятельность с грубыми нарушениями».

«Еще больше недоумение вызывают вопросы о необходимости маркирования — а почему старейшая правозащитная организация с огромным опытом не знает о нормах закона?» — говорила представительница прокуратуры.

Генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал ликвидировать организацию 8 ноября. Причиной он назвал нарушения закона об «иностранных агентах» — «Мемориал» не сделал маркировку на некоторых своих материалах, за что получил штрафы на несколько миллионов рублей. Правозащитники считают это решение политическим.

На протяжении всех процессов сторона защиты доказывала, что законных оснований для ликвидации «Международного Мемориала» нет. Ее представители называли иск Генпрокуратуры политическим решением об уничтожении организации, которая занимается исследованием политических репрессий и защитой прав человека.

11 ноября московская прокуратура требовала ликвидировать и правозащитный центр «Мемориал». Ведомство обнаружило признаки «оправдания терроризма и экстремизма» в публикациях центра. Этот иск рассматривается в Мосгорсуде.