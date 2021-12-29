Бекетаев не согласен, что в Казахстане есть политзаключенные

Министр юстиции Марат Бекетаев считает, что в Казахстане не было и нет политических заключенных, а в списке, который передала ему член Европарламента Ружа Тун находятся люди, которые совершили «обычные уголовные преступления». Глава Минюста в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил, что Казахстан предоставил Европарламенту все материалы по делам, но в ответ получил только «провокационные заявления и выступления».

«Я хотел бы проинформировать, что это была встреча (с членом Европарламента Ружой Тун - V) во время делового ужина, после которого она передала этот список. Я во время ужина сразу ей ответил, что в Казахстане политических заключенных нет и не будет. Потому что по нашему мнению те люди, которые находятся в этом списке, совершили обычные уголовные преступления», - заявил Бекетаев.

Глава Минюста считает, что политизировать данную ситуацию неправильно. Более того, он заверил, что по всем лицам из списка Ружи Тун, соответствующая информация о том, кто, когда, за какие преступления, а также доказательства, используемые в рамках судебных процессов, передавалась в Европарламент и другие организации, которые поднимают эти вопросы.

«Какой-либо обратной реакции мы до сих пор не получили, кроме таких же провокационных заявлений и выступлений. Что мы считаем неконструктивным подходом к обсуждению вопросов по защите прав человека», - заявил Бекетаев.

Осенью депутат Европарламента Ружа Тун передала Бекетаеву список с несколькими десятками фамилий людей, которые признаны правозащитниками политическими заключенными. Подавляющее большинство из них – сторонники движений ДВК и «Коше партиясы». Оба движения казахстанский суд признал экстремистскими и запретил, после чего десятки их активистов и сторонники привлекли к ответственности за участие в деятельности организаций, некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы.