Токаев подписал закон об уполномоченном по правам человека

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

Основной закон направлен на последовательное совершенствование сферы защиты прав человека, в том числе законодательное закрепление правового статуса уполномоченного по правам человека и организационных основ его деятельности. Он расширяет полномочия, восстановление нарушенных прав граждан, вводятся дополнительные механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Одной из новелл является учреждение представителя уполномоченного, что будет способствовать повышению правовой защищенности в регионах. Кроме того, устанавливается гарантия неприкосновенности уполномоченного от уголовной и административной ответственности, от мер процессуального принуждения, недопустимости вмешательства и воспрепятствования его деятельности.

Также законодательно закрепляются гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

Более подробно о поправках Vласть писала ранее:

Гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека одобрил в первом чтении мажилис