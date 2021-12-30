Второй пусковой комплекс метрополитена готов более чем на 96%
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В Алматы состоялся технический запуск двух новых станций метро
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы состоялся технический запуск двух новых станций метро – «Сарыарка» и «Б. Момышулы», сообщает пресс-служба акимата.

«Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена, готовность которого на данный момент составляет более 96%», - говорится в сообщении.

Трасса расположена под проспектом Абая в западном направлении, от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи, состоит из перегонных тоннелей и двух станций. Станция «Сарыарка» расположена в районе парка «Фэмили», глубокого заложения, пилонного типа, имеет две входные группы и 8 эскалаторов. Станция «Б. Момышулы» расположена под проспеком Абая, западнее улицы Момышулы, мелкого заложения, колонного типа, состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп, предусмотрено 6 лифтов и 15 эскалаторов.

«На сегодняшний день завершены основные строительно-монтажные работы и начаты пусконаладочные работы, на стадии завершения архитектурно-отделочные работы, инженерные сети, системы автоматики и монтаж эксплуатационного оборудования. Для создания комфортных и безопасных условий для пассажиров метрополитена предусматриваются пусконаладочные работы, включающие в себя интеграцию оборудований и систем автоматики с действующим метрополитеном, а также обкатку по путям электроподвижным составом», - уточнили в акимате.

Когда именно станции, расположенные в одних из самых густонаселенных районах города, будут введены в эксплуатацию, не уточняется. Ожидается, что с ними пассажиропоток увеличится с 40 тысяч человек в день до 86 тысяч человек.

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