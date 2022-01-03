Полиция также могла задержать выступающих против повышения цен и у столичного акимата
Столичная полиция задержала трех человек, собравшихся выразить солидарность с протестующими в Жанаозене
иллюстративное фото Тамары Вааль

Полиция задержала трех человек, пришедших к памятнику Кенесары в столице, чтобы выразить поддержку митингующим в Жанаозене. Силовики также препятствовали работе журналиста Азаттыка, не позволив ему снимать место действия, сообщает Радио Азаттык.

У памятника Кенесары жители столицы высказывали свое негативное отношение по поводу роста цен. Полиция сначала слушала, потом вызвала на место спецназ. В итоге митингующих силой затащили в автобусы, припаркованные недалеко от места.

На площади у памятника много полицейских, стоят автозаки и специальные автобусы. Они заградили путь корреспонденту Азаттыка, не позволив ему снимать на камеру силовые задержания митингующих, несмотря на то, что журналист показал им свое удостоверение. Препятствовавшие работе корреспондента не представились, свои действия не объяснили.

Судя по видео, распространенном в соцсетях, задержания прошли и у акимата столицы. Там жители также выступали против повышения цен. К митингующим подошли полицейские и некие люди в гражданской одежде, сообщили о «незаконности собрания», а позже всех увезли, насильно посадив в автобусы.

В воскресенье в Жанаозене начались акции протеста против повышения цен на газ. Сначала жители города выпустили ведообращение с требованием их снижения, после чего для выражения недовольства стали собираться сотни людей.

Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона.

В ночь на понедельник группа из нескольких сотен жителей Актау также перекрыла дорогу в центре города. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на газ, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.

К полудню понедельника полиция Алматы перекрыла проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Заблокированы оказались не только сами площади, но и соседние улицы. Полицейские препятствуют как проезду, так и проходу пешеходов. Они отказываются подтверждать, что усиление нарядов связано с событиями на западе страны. В центре города также отсутствует мобильный интернет.

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