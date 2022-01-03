​В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет

В Алматы днем в понедельник перекрыты проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Заблокированы оказались не только сами площади, но и соседние улицы, включая проспект Назарбаева от проспекта Абая до улицы Жолдасбекова, а также улица Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. В городе наблюдается значительное полицейское усиление, на этих улицах присутствует много людей в штатском, сообщает корреспондент Vласти.

Полицейские препятствуют как проезду транспорта, так и проходу пешеходов. Они отказываются подтверждать, что это связано с событиями на западе страны. Сотрудники правоохранительных органов уверяют, что проход и проезд будут открыты «после обеда».

В центре города также отсутствует мобильный интернет, к нему нет доступа в квадрате улиц от Макатаева до аль-Фараби.

В воскресенье в Жанаозене начались акции протеста против повышения цен на газ. Сначала жители города выпустили ведообращение с требованием их снижения, после чего для выражения недовольства стали собираться сотни людей.

Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона.

В ночь на понедельник группа из нескольких сотен жителей Актау также перекрыла дорогу в центре города. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на газ, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.