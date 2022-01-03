​В Алматы перекрыты главные площади города, в центре заблокирован мобильный интернет

Это происходит на фоне событий в Мангистауской области
В Алматы днем в понедельник перекрыты проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Заблокированы оказались не только сами площади, но и соседние улицы, включая проспект Назарбаева от проспекта Абая до улицы Жолдасбекова, а также улица Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. В городе наблюдается значительное полицейское усиление, на этих улицах присутствует много людей в штатском, сообщает корреспондент Vласти.
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