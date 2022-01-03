Определенное упущение было: Мирзагалиев о росте цен на газ

Как заявил он в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, люди узнали о повышении, «увидев соответствующие ценники на заправках». Тем не менее он заверил, что его заместитель сразу же вылетел решать возникшую ситуацию в Мангистауской области.

«Определенное упущение было. Что греха таить, люди, по большому счету, узнали уже (о росте цен - V), увидев соответствующие ценники на заправках», - признал глава Минэнерго. В то же время он считает, что правительство сделало все для информирования населения.

«Сразу, как пошли эти факты (митингов - V) из Жанаозена Мангистауской области, незамедлительно мой заместитель вылетел в Мангистау, чтобы на месте встретиться с руководителями и хозяевами АЗС, чтобы выработать какой-то приемлемый вариант решения проблемы», - заверил Мирзагалиев.

В то же время, отвечая на вопрос, почему представители власти не встретились с людьми он отметил: «чтобы выходить и разговаривать с населением нужно было иметь какую-то позицию». И только после того, как После того встречи с руководителями АЗС «встреча (с населением - V) произошла» и состоялась она после обеда.