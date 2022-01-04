В Казахстане заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal

В Казахстане заблокированы ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal, они перестали работать около 22 часов.

Мессенджеры блокированы на фоне протестов, охвативших Казахстан со 2 января и ко вторник значительно разросшихся. Во многих городах, включая Алматы и столицу, отключен мобильный интернет и периодически пропадает связь.