Мессенджеры перестали работать около 22 часов по времени Алматы
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В Казахстане заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане заблокированы ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal, они перестали работать около 22 часов.

Мессенджеры блокированы на фоне протестов, охвативших Казахстан со 2 января и ко вторник значительно разросшихся. Во многих городах, включая Алматы и столицу, отключен мобильный интернет и периодически пропадает связь.

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