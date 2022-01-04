В Казахстане заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal

Мессенджеры перестали работать около 22 часов по времени Алматы
В Казахстане заблокированы ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal, они перестали работать около 22 часов.
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