Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с США об открытии прямого авиасообщения

Однако пока Казахстан выполнять такие полеты не может
Тамара Вааль, Vласть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении». Согласно документу страны смогут выполнять прямые авиаперелеты, однако пока у Казахстана нет соответствующих самолетов.
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