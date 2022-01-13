Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с США об открытии прямого авиасообщения

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении». Согласно документу страны смогут выполнять прямые авиаперелеты, однако пока у Казахстана нет соответствующих самолетов.

«Основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, в том числе с финансовыми центрами для продвижения международного финансового центра “Астана”. Согласно рекомендациям международной организации гражданской авиации по легализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью свободы воздуха для пассажирских перевозок», - пояснил депутатам министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Таким образом, любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские рейсы с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые рейсы между пунктами США и любыми пунктами за пределами США. Вместе с тем Ускенбаев отметил, что пока у Казахстана нет соответствующих самолетов, чтобы выполнять прямые рейсы между двумя странами. По его словам, из-за пандемии компания Boeing перенесла поставку самолетов на 2025 год.