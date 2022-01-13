Помимо Масимова, под следствием также Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин
  • 2850
В КНБ заявили, что бывшее руководство комитета подозревается в насильственном захвате власти
ФОТО GOV.KZ

Бывшее руководство КНБ подозревается в насильственном захвате власти, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности. Помимо Масимова, под следствием также Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

«Комитетом национальной безопасности продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Масимова К.К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», - говорится в сообщении КНБ.

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны также бывшие заместитель председателя КНБ – начальник службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

Расследование продолжается.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматинской области расширили действие комендантского часа
Новости
В МВД подтвердили факт смерти начальника полиции Жамбылской области
Новости
В Алматы начата антитеррористическая спецоперация
Новости
В Алматы школьников переводят на дистанционное обучение
Новости
Журналист из Кокшетау арестован на 10 суток за пост в соцсети
Новости
Токаев поручил прекратить работу компании «Оператор РОП»