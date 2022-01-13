Более 6 тысяч подписей уже собрала петиция за отставку Сагинтаева

Петиция с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева собрала за несколько часов более 6 тысяч подписей. Она адресована президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

По мнению авторов петиции, подписавшихся «жители города Алматы», Сагинтаев «не выдержал самый главный экзамен в своей жизни - не поддержал ни морально, ни физически горожан в трудные дни для города». «Он не вышел элементарно в эфир с обращением к алматинцам. Мы не видели его в публичном поле вплоть до 8 января», - говорится в петиции.

«Наше разочарование действиями и бездействием нынешнего акима города носит системный характер. Несмотря на активность наших горожан в Общественном совете города, господин Сагинтаев продолжает свою собственную повестку во всех направлениях, включая ключевую ценность для города - безопасность детей и близких. Считаем, что господин Сагинтаев показал свою полную несостоятельность, как руководитель в самые сложные моменты. Как во время пандемии, так и во время террористических атак», - указывается в обращении.

Токаева просят назначить выбора акима Алматы.

«Считаем, что пора на примере Алматы провести открытые выборы акима. Если Вы считаете, что на данном этапе этот невозможно по ряду причин, просим Вас назначить на пост акима города коренного алматинца, кто хорошо знает нужды родного города и кого однозначно поддерживает население южной столицы», - отмечается в петиции.

Бакытжан Сагинтаев возглавляет акимат Алматы с июня 2019 года.