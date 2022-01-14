Токаев поручил смягчить наказание задержанных в ходе январских событий при отсутствии отягчающих обстоятельств

В ходе январских событий в Казахстане было задержано около 2 тыс. человек, сообщил в пятницу президент Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом», - написал Токаев.

Вместе с тем он дал поручение генеральной прокуратуре установить степень вины «по другим лицам». «В случае отсутствия отягчающих обстоятельств, принять меры «по смягчению наказания», - написал он.

Позднее пресс-секретарь Токаев Берик Уали уточнил, что речь идет об участниках мирных протестов, прокатившихся по стране со 2 января.

"Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке. Его принципиальная позиция – мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране", - написал Уали на своей странице в Facebook.

В последний раз данные о задержанных в оперативном штабе МВД озвучивали 11 января. Тогда называлась цифра в 9 900 задержанных.