Режим ЧП снимается в Актюбинской области

Он перестанет действовать утром в воскресенье
С 7 утра 16 января снимается режим чрезвычайного положения в Актюбинской области, следует из указа президента, опубликованного на его сайте.
Еще по теме:
- Аэропорт Актобе передадут в доверительное управление с правом дальнейшего выкупа 100% акций
- Актюбинская область вошла в «красную зону» по темпам распространения коронавируса
- В Актобе за неделю от пневмонии умерли 16 пациентов
- В Актобе возобновят работу образовательные центры, салоны красоты и некоторые кафе
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые