Режим ЧП снимается в Актюбинской области

С 7 утра 16 января снимается режим чрезвычайного положения в Актюбинской области, следует из указа президента, опубликованного на его сайте.

К этому моменту режим ЧП отменен в 9 из 17 регионов Казахстана. Пока он сохраняется в западных Атырауской и Мангистауской областях, южных Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в столице и Алматы.