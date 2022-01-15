Он перестанет действовать утром в воскресенье
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Режим ЧП снимается в Актюбинской области
Полиция перед акиматом Актюбинской области, кадр из видео

С 7 утра 16 января снимается режим чрезвычайного положения в Актюбинской области, следует из указа президента, опубликованного на его сайте.

К этому моменту режим ЧП отменен в 9 из 17 регионов Казахстана. Пока он сохраняется в западных Атырауской и Мангистауской областях, южных Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в столице и Алматы.

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