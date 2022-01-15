В нескольких регионах Казахстана установлены различные уровни террористической опасности – КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана поздно вечером в субботу сообщил, что в нескольких регионах установлены различные уровни террористической опасности.

Так, умеренный «желтый» уровень установлен в Северо-Казахстанской области (с 13 января на 14 суток), в Павлодарской области (с 13 января на 10 суток), в Акмолинской области (с 13 января до особого распоряжения), в Балхаше Карагандинской области (с 13 января на 14 суток), в Западно-Казахстанской области (с 14 января на 14 суток).

Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января в столице (сроки окончания не указаны) и с 14 января в Шымкенте на 14 суток.

Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и в Алматы.«Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается», - указывается в сообщении.