​Определен состав попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына», его возглавил Юрий Пя

Состав попечительского совета выглядит следующим образом:

Юрий Пя – председатель КФ «University Medical Center», председатель попечительского совета;

Аружан Саин – уполномоченный по правам ребенка в Казахстане, директор благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие»;

Бахыт Байгалиева - председатель, учредитель ОЮЛ «Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями»;

Саида Таукелева - руководитель, учредитель РОО «Общественный контроль и мониторинг»;

Эльмира Алиева - председатель ОФ «Help Today»;

Лаззат Чинкисбаева - исполнительный директор ОО «Менің Атамекенім»;

Владислав Трифонов - ОО «Жизнь без границ»;

Ирина Смирнова - депутат Мажилиса Парламента РК, общественный деятель;

Роза Сулейменова - генеральный директор ТОО «САТР»;

Алмаз Ержан - общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;

Ораз Жандосов - директор Центра экономического анализа «Ракурс», экономист;

Олжас Худайбергенов - старший партнер консалтинговой компании «Center for strategic initiatives»;

Арманжан Байтасов - владелец «Tan Media Group», меценат;

Каирбек Сулейменов -председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать фонд «Қазақстан халқына» 11 января во время своего послания народу.

«Подчеркну, это не фонд президента или правительства, или другого государственного органа. Это фонд всех казахстанцев, это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный, ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельность, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджеты, проекты будут открыто публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой», − заявил тогда Токаев.

15 января правительство отчиталось президенту об открытии фонда. На пост его председателя была предложена кандидатура бывшего главы Банка развития Казахстана Болата Жамишева.

Финансирование фонда, подчеркивали в правительстве, будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора».