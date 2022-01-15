Правительство отчиталось о создании фонда «Народу Казахстана»

Фонд сосредоточится на оказании «благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта, оказании помощи населению, пострадавшему при ЧС и введении режима чрезвычайного положения, поддержке семей сотрудников силовых структур, погибших при защите территориальной целостности и безопасности, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой премьер-министра.

Финансирование Фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в т.ч. квазигосударственного сектора», - указывается в сообщении.

По данным правительства, на пост председателя фонда «Қазақстан халқына» его попечительским советом предложена кандидатура Болата Жамишева. Он в прошлом был министром финансов, министром регионального развития, возглавлял Банк развития Казахстана. В последние годы работал в советах директоров частных компаний.

При этом в сообщении не указывается, кто вошел в состав участников фонда, а также в попечительский совет, предложивший кандидатуру Жамишева. Информации в открытых источниках об этом к этому моменту пока нет.

О необходимости создания фонда в начале недели заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он пообещал, что его работа будет полностью прозрачна.