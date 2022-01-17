Исполнение решения суда отложено
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Арестованный за пост в соцсети журналист из Кокшетау отпущен на свободу
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Шеф-редактор службы новостей информационного агентства «Кокшетау Азия» Нуржан Баймулдин отпущен на свободу, сообщил международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» в Telegram.

«17 января судья специализированного суда по административным правонарушениям г. Кокшетау А.Б. Шаукенова приостановила решение, которым журналист Нуржан Баймолдин арестован на 10 суток. Исполнение решения отложено до рассмотрения ходатайства прокурора и жалобы адвоката в апелляционной инстанции», - говорится в сообщении.

12 января Нуржан Баймулдин был задержан и в тот же день осужден на 10 суток за пост в социальной сети, где он задавался вопросом, почему президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своих планах объявить новый состав правительства на заседании ОДКБ. Суд посчитал его действия провоцирующими нарушение правопорядка в условиях режима чрезвычайного положения.

«Фонд "Адил соз" оказывает Нуржану Баймулдину правовую помощь и надеется на полную отмену решения об административном аресте журналиста», - сообщили в фонде.

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