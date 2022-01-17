Арестованный за пост в соцсети журналист из Кокшетау отпущен на свободу

«17 января судья специализированного суда по административным правонарушениям г. Кокшетау А.Б. Шаукенова приостановила решение, которым журналист Нуржан Баймолдин арестован на 10 суток. Исполнение решения отложено до рассмотрения ходатайства прокурора и жалобы адвоката в апелляционной инстанции», - говорится в сообщении.

12 января Нуржан Баймулдин был задержан и в тот же день осужден на 10 суток за пост в социальной сети, где он задавался вопросом, почему президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своих планах объявить новый состав правительства на заседании ОДКБ. Суд посчитал его действия провоцирующими нарушение правопорядка в условиях режима чрезвычайного положения.

«Фонд "Адил соз" оказывает Нуржану Баймулдину правовую помощь и надеется на полную отмену решения об административном аресте журналиста», - сообщили в фонде.