Арестованный за пост в соцсети журналист из Кокшетау отпущен на свободу

Исполнение решения суда отложено
Шеф-редактор службы новостей информационного агентства «Кокшетау Азия» Нуржан Баймулдин отпущен на свободу, сообщил международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» в Telegram.
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