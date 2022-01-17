ForteBank открыл юридические счета для фонда «Народу Казахстана»

Фонд создан по инициативе президента страны
Одной из первых инициатив нового председателя правления ForteBank Рейниса Рубениса стало открытие юридических счетов для фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана), созданного по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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