ForteBank открыл юридические счета для фонда «Народу Казахстана»

Одной из первых инициатив нового председателя правления ForteBank Рейниса Рубениса стало открытие юридических счетов для фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана), созданного по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Сегодня ForteBank открывает счета для фонда «Қазақстан халқына», который создан для восстановления страны от последствий недавней трагедии», - приводятся в сообщении банка слова Рубениса.

«Так как глава государства призвал крупный бизнес откликнуться на инициативу, ForteBank одним из первых принял решение открыть юридические счета для фонда, средства которого в дальнейшем будут направлены на социальную помощь населению Казахстана», - отметил он.

Рубенис также выразил соболезнования семьям погибших.

«За последнюю неделю мы все стали свидетелями трагических событий в стране. Я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким всех погибших, а каждому пострадавшему желаю скорейшего выздоровления. Всем казахстанцам желаю сил, терпения и веры в лучшее будущее. Вместе мы переживем эту трагедию и продолжим уверенно двигаться дальше», - подчеркнул он.

Банк также привел реквизиты счета фонда:

ОФ «Қазақстан халқына»

БИН 220140006999

ИИК KZ0896503F0010863168 в АО ForteBank

БИК IRTYKZKA

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