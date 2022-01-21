Он считает, что «душить» бизнес и создавать «неравные условия» в экономике не стоит
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Токаев поручил правительству пересмотреть карантинные ограничения для МСБ
фото Данияра Мусирова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса в пятницу поручил правительству пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении МСБ.

«Судя по всему, ковид в форме “Омикрона” становится всеобщим явлением, и похоже на то, что очень многие, во всяком случае, большинство людей, будут вынуждены переболеть. Но в этих условиях жесткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны, насколько они практичные, давайте, я обращаюсь к правительству, пересмотрите все это», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что МСБ и без того «сильно не растет», нарастает недоверие между государством и бизнесом, особенно в условиях ужесточения карантинных мер. Поэтому, считает президент, в таких условиях не нужно «душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике».

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