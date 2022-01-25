Казахстан готов нарастить экспорт в КНР более чем на $1 млрд – Токаев

Казахстан может нарастить экспортные поставки в Китайскую Народную Республику по 135 позициям, в частности органическую сельскохозяйственную продукцию, на сумму более чем $1 млрд. Об этом во вторник в ходе саммита «Центральная Азия – КНР» заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Задача предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений. Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в КНР по 135 позициям, в том числе, органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем 1 млрд долларов», - сказал Токаев.

Для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязи он предложил запустить механизм министерских консультаций Центральной Азии и КНР.

В целом, по данным президента, за 30 лет взаимоотношений объем торговли между Китаем и государствами Центральной Азии вырос более чем в сто раз, и «это далеко не предел».