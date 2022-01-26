Бывший замминистра внутренних дел возглавил департамент полиции Алматинской области

Бывший заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника департамента полиции Алматинской области.

«С учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан, приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента, бывший заместитель министра Заппаров Арыстангани Расилханович назначен начальником департамента полиции Алматинской области», - сообщает пресс-служба МВД РК.

Сегодня он был освобожден от занимаемой в министерстве должности.