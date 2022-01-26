Бывший замминистра внутренних дел возглавил департамент полиции Алматинской области

Сегодня он был освобожден от занимаемой в министерстве должности
Бывший заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника департамента полиции Алматинской области.
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