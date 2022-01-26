Сегодня он был освобожден от занимаемой в министерстве должности
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Бывший замминистра внутренних дел возглавил департамент полиции Алматинской области
фото с сайта inform.kz

Бывший заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника департамента полиции Алматинской области.

«С учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан, приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента, бывший заместитель министра Заппаров Арыстангани Расилханович назначен начальником департамента полиции Алматинской области», - сообщает пресс-служба МВД РК.

Сегодня он был освобожден от занимаемой в министерстве должности.

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