Токаев сменил директора Казахстанского института стратегических исследований

«Распоряжением главы государства Шаукенова Зарема Каукеновна освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан», - говорится на сайте главы государства.

Другим распоряжение президента на эту должность назначен Еркин Тукумов. С 2018 года он был генеральным консулом РК в Казани.