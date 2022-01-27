Новым директором института стал Еркин Тукумов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте, сообщает Акорда.
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