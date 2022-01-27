Новым директором института стал Еркин Тукумов
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Токаев сменил директора Казахстанского института стратегических исследований
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Шаукенова Зарема Каукеновна освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан», - говорится на сайте главы государства.

Другим распоряжение президента на эту должность назначен Еркин Тукумов. С 2018 года он был генеральным консулом РК в Казани.

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