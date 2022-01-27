С Назарбаевым больше не будут согласовывать инициативы по внутренней и внешней политике

Сенат вернул законопроект с поправкой в мажилис
Тамара Вааль, Vласть
Депутаты сената концептуально одобрили проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», который лишает Нурсултана Назарбаева права пожизненно возглавлять совет безопасности, партию «Нур Отан» и Ассамблею народа Казахстана. Вместе с тем сенаторы внесли в документ поправку, предусматривающую отмену согласования с первым президентом инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики.
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