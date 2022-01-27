Сенат вернул законопроект с поправкой в мажилис
С Назарбаевым больше не будут согласовывать инициативы по внутренней и внешней политике
фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Депутаты сената концептуально одобрили проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», который лишает Нурсултана Назарбаева права пожизненно возглавлять совет безопасности, партию «Нур Отан» и Ассамблею народа Казахстана. Вместе с тем сенаторы внесли в документ поправку, предусматривающую отмену согласования с первым президентом инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики.

«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона “О Первом Президенте” исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Нурсултаном Назарбаевым», - сообщили в пресс-службе сената.

Таким образом, в четверг в ходе пленарного заседания депутаты вернули данный законопроект в мажилис, который и примет окончательное решение.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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