Казахстан готов отправить в Индию товаров на $610 млн, заявил Токаев
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Токаев предложил Индии разработать план по увеличению торговых потоков
Фото Жанары Каримовой

Казахстан сформировал перечень товаров из 80 наименований на $610 млн и готов отправить их в Индию, заявил во время первого онлайн-саммита «Центральная Азия – Индия» президент Касым-Жомарт Токаев. При этом он предложил Индии разработать план по увеличению торговых потоков.

«Наши совместные усилия должны быть нацелены на реализацию огромных возможностей по увеличению взаимной торговли. К сожалению, вынужден констатировать, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Поэтому весьма актуальными являются инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем», - заявил Токаев.

Он считает, что рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты. Казахстан, в свою очередь, обладает необходимыми средствами для их совместной практической реализации, подчеркнул президент.

«В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 млн долларов, которые мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время. Готовы рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан. В этой связи предлагают разработать план по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны», - сказал Токаев.

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