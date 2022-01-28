Ляззат Калтаева назначена депутатом сената

56-летняя Ляззат Калтаева – председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов г. Алматы». С 2016 года была депутатом алматинского городского маслихата. Окончила Всесоюзный заочный институт искусств (специальность «Графика и станковая живопись»), Казахский педагогические институт имени Абая (преподаватель черчения и рисования), учебный центр «Арман» при КИМЭП (специалист по сделкам по ценным бумагам) и Каспийский общественный университет (юрист). Была секретарем Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы, работала специалистом по сделкам с ценными бумагами в ЗАО «ДАЭКО», ЗАО «Данекер» и ЗАО «Казахстан-Аудит» города Алматы.