Токаев намерен за годы президентства трансформировать общество и всю политическую систему

«Реформы не сводятся к тому, чтобы менять людей, реформы – это, прежде всего, изменения системы. Или, во всяком случае, внесение серьезных коррективов в дееспособность самой системы. Функционирование системы. Поэтому с этой точки зрения, как бы предугадывая некоторые события в будущем, я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы Казахстана и, конечно же, партийной», - сказал Токаев.

Он напомнил, что как президент «должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю».

Токаев считает, что в мажилисе должно быть несколько сильных партий, в крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства.

«Но и, в конце концов, находить общий язык с точки зрения даже формирования правительства», - сказал он.

Что касается оппозиции, то, как отметил президент, «оппозиция у нас имеется, но в большей степени она на улицах, оппозиция имеется и в самой правящей партии».

«Но, конечно же, одновременно нам нужно воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей. Потому что в таких ситуациях экстремистский, по своей сути популизм, экзальтация общественности абсолютно ни к чему. Посмотрите, как в Германии: все культурно происходит, партии меняются, люди выступают достаточно спокойно, другие партии их выслушивают, приходят к каким-то соглашениям, рекомендуют своих людей на ключевые посты в правительстве и так далее. Я думаю, со временем мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось», - сказал глава государства.

Токаев подчеркнул, что его миссия как президента состоит в том, чтобы все же достичь положительных результатов в трансформации всего общества и всей политической системы и, в конечном счете, естественной экономики.

«Я уже в первом своем выступлении с посланием народу Казахстана сказал, что политика и экономика идут вместе, нельзя в наших исторических реалиях говорить о том, что мы сейчас будем заниматься экономикой, а политика подождет, выяснилось, что и политика играет свою роль импульса экономических преобразований. Нужно заниматься одновременно и политической трансформацией общества и экономическими преобразованиями. Это моя миссия. Во всяком случае, я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией – не более двух сроков. То есть никакое переделывание законов, тем более, Конституции, не будет», - сказал он.