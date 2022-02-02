Мажилис согласился с поправкой сената, отменяющей согласование с Назарбаевым инициативы по внутренней и внешней политике

Мажилис парламента согласился с поправкой сената, предусматривающей отмену согласования с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики. Также отменяется пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, сообщает Sputnik Казахстан .

Таким образом, Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» принят парламентом и отправляется на подпись главе государства.

19 января мажилис одобрил редакционные поправки, которые связаны с уже принятыми и обнародованными решениями о том, что Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности возглавляет действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. 27 января депутаты сената проголосовали за принятие этих поправок, но добавили норму по отмене необходимости согласования с первым президентом по вопросам внешней и внутренней политики страны и направили документ на повторное рассмотрение мажилиса.

За Назарбаевым сохранили право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов и входить в состав Конституционного совета республики.