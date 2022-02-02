Население Казахстана в 2021 году выросло на 246 тысяч человек

В 2021 году население Казахстана выросло на 246 тысяч человек или на 1,3% и составило к 1 января 19 126 тыс. человек, сообщает бюро национальной статистики.

Больше всего в прошлом году население выросло в столице – здесь рост населения достиг 4,68%, Шымкенте – 3,56%, Мангистауской области – 2,98%, Алматы – 2,41% и Атырауской области - 1,69%.

Население столицы к 1 января достигло 1 240 тыс. человек, Алматы – 2 025 тыс., Шымкента – 1 113 тыс.

В 2021 году рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 1,23%, Костанайская область – на 0,77%, Восточно-Казахстанская область – на 0,54%, Павлодарская область – 0,52%, Карагандинская область – 0,28% и Акмолинская область – на 0,22%.

При этом в двух регионах – Костанайской и Северо-Казахстанской областях - отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за 2021 год в Казахстане вновь было отрицательным – страну покинуло на 21,2 тыс. человек больше, чем в нее въехало.

Городское население страны в целом выросло на 1,83% до 11 356 тыс. человек, сельское население - на 0,54% - до 7 770 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,4%, доля сельского населения - 40,6%.