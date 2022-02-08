Майнерам в Казахстане значительно повысят налоги

До 19 марта агентство по финансовому мониторингу должно изучить договоры государства с майнинговыми фермами, а до 1 апреля – правительству предстоит выработать законодательные поправки по повышению налогов для майнеров. Такие поручения во вторник в ходе расширенного заседания правительства дал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Нельзя замалчивать роль цифрового майнинга. Социально-экономический эффект от производства криптовалют минимальный. Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что отдельные недобросовестные майнеры «откровенно пользуются тарифами», которые ниже, чем тарифы для населения, не платят налоги и пошлины на ввозимое оборудование. А самое главное – исчерпывая прошлые ресурсы, «эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях».

«Прошу агентство финмониторинга детально разобраться в данной ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы. Параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. Прошу доложить до 19 марта», - поручил президент.

Вместе с тем он заверил, что государство не против «белого майнинга». Но все, кто хочет работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, а также запускать проекты «зеленой» энергетики.

«Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала. Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога в кратчайшие сроки», - также поручил глава государства.

В целом правительству, по его словам, следует к 1 апреля разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга.