В Жанаозене создали комиссию по вопросам трудоустройства безработных

В Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных, сообщает пресс-служба областного акимата.

«Сегодня, 8 февраля, под председательством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в г. Жанаозен Мангистауской области», - говорится в сообщении.

В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных Жанаозена. Совместно они выработают пути решения проблемы, устраивающие обе стороны.

Сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт констатировал, что несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет. В этой связи он поручил изучить все требования работников и выстроить диалог между профсоюзами и владельцами компаний.

На прошлой неделе больше сотни жителей Жанаозена собрались у городского акимата, требуя от местных властей предоставить им рабочие места в нефтегазовой отрасли.