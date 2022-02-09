Безработные в Жанаозене протестуют уже неделю, требуя трудоустройства в нефтегазовой сфере

Накануне в Жанаозене безработные жители снова вышли на протест, продолжающийся уже седьмой день. Они требуют трудоустройства в нефтегазовой сфере. Утром к ним прибыли представители акимата и местных нефтяных компаний. Протестующие сказали им, что не намерены заключать соглашение ни с какой комиссией и требуют прямого трудоустройства в «Озенмунайгазе» из-за бедственного положения их семей, сообщает радио Азаттык .

На видео в Facebook гражданского активиста Серика Бактыбайулы видно, что встреча протестующих с заместителем акима Мангистауской области Абзалом Мендибаевым, акимом Жанаозена Максатом Ибагаровым и представителями компаний «КазМунайГаз» и «Озенмунайгаз» проходила в Доме ветеранов. Представители компаний и акимата сказали, что дорожная карта 2019 года по приему на работу в «Озенмунайгаз» и другие нефтяные компании региона сохраняется и тысячи человек находятся в листе ожидания.

Однако протестующие не были удовлетворены их ответом. «В связи с экологической обстановкой в Жанаозене, к зарплате нефтяников предусмотрены надбавки. А те, кто просят трудоустройства − не нефтяники. Эти люди дышат тем же самым воздухом, но им не платят ни тиына. Говорят «нефть закончится», тогда давайте закончим ее вместе. Много людей без заработка и находящихся в бедственном положении, давайте делиться с ними», — сказал один из протестующих Меирбек Мухтаров.

По словам протестующих, «Озенмунайгазу» следует нанимать людей напрямую, без посредников.

«Не рассказывайте нам о схеме. Мы не говорим упразднять эту схему. Пусть безработные в порядке очереди по ней трудоустраиваются. Наше требование — немедленное трудоустройство людей, которые уже неделю стоят на площади и просят трудоустройства. Есть бедные семьи, которым нечего есть», — сказал еще один протестующий Жанабай Нугыманов. Другие представители протестующих поддержали сказанное им. Они заявили, что создавать комиссию для обсуждения не нужно, после чего поднялись с мест и ушли.

Чуть позже стало известно, что под председательством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации нефтегазовой отрасли Жанаозена. В нем сказано, что в состав комиссии вошли также «представители инициативной группы из числа безработных города Жанаозен».