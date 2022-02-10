В Мангистауской области сменился начальник департамента полиции

Личному составу нового главу департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев.

Аян Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы. Занимал должности первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, начальника этого же департамента, советника акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя комитета противопожарной службы МЧС РК.

