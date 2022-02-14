Часть заработной платы будут субсидировать за счет бюджета
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В Казахстане запустят проект по трудоустройству безработных предпенсионного возраста
фото Данияра Мусирова

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана в целях обеспечения занятостью безработных лиц предпенсионного возраста планирует запустить специальный проект «Серебрянный возраст» в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

«На текущий момент ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финасирования проекта. В НПА будут предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Так, участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года, и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате», - говорится в сообщении Минтруда.

Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены 5 тыс. человек. Рабочие места по проекту должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий. При этом они не должны быть на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по профессиям/занятиям, относящимся к группе низкоквалифицированных работников.

Срок участия в проекте будет составлять не более 1 года, и в период участия центр занятости населения будет субсидировать часть заработной платы за счет средств бюджета.

«Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам. После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию», - пояснили в министерстве.

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