Январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана, заявил Жаксылыков

Январские события несущественно повлияют на экономику
Казахстана, заявил в ходе встречи заместителя премьер-министра – министра
иностранных дел Мухтара Тлеуберди с послами иностранных государств первый вице-министр
национальной экономики Тимур Жаксылыков. По данным пресс-службы МНЭ, он рассказал
об экономической ситуации в стране и последних экономических инициативах в
свете трагических событий января.
«Мы не ожидаем, что трагические январские события окажут существенное влияние на годовой экономический рост, так как экономическая активность была нарушена временно и только в отдельных регионах. Пострадавшим, в том числе МСБ, ИП и населению оказывается необходимая помощь», - сказал Жаксылыков.
Он напомнил, что «в прошлом году экономический рост вышел на динамичную траекторию», ВВП составил 4%, превысив первоначальный прогноз в 3,1%. Сегодня же министерством национальной экономики ведется разработка программы действий правительства на 2022 год по реализации инициатив президента. В документе будет конкретизирована работа кабмина по стимулированию инклюзивного экономического роста, обеспечению макроэкономической стабильности и развитию предпринимательства.
Помимо этого, ведомство разрабатывает программу повышения доходов населения, планируется разработать меры системного характера на основе анализа реальной ситуации по бедности и безработице, а также ведется работа над предложениями по кардинальному реформированию субъектов квазигосударственного сектора.
Как отметил Жаксылыков, министерство также приняло оперативный план мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после январских событий.
«Данный план направлен на скоординированное выполнение государственными органами соответствующих задач в течение ближайших месяцев. Его реализация приведет к ускоренному восстановлению экономической ситуации в стране и возвращению к нормальной жизни», - сказал он.