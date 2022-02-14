Январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана, заявил Жаксылыков

Январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана, заявил в ходе встречи заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с послами иностранных государств первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков. По данным пресс-службы МНЭ, он рассказал об экономической ситуации в стране и последних экономических инициативах в свете трагических событий января.

«Мы не ожидаем, что трагические январские события окажут существенное влияние на годовой экономический рост, так как экономическая активность была нарушена временно и только в отдельных регионах. Пострадавшим, в том числе МСБ, ИП и населению оказывается необходимая помощь», - сказал Жаксылыков.

Он напомнил, что «в прошлом году экономический рост вышел на динамичную траекторию», ВВП составил 4%, превысив первоначальный прогноз в 3,1%. Сегодня же министерством национальной экономики ведется разработка программы действий правительства на 2022 год по реализации инициатив президента. В документе будет конкретизирована работа кабмина по стимулированию инклюзивного экономического роста, обеспечению макроэкономической стабильности и развитию предпринимательства.

Помимо этого, ведомство разрабатывает программу повышения доходов населения, планируется разработать меры системного характера на основе анализа реальной ситуации по бедности и безработице, а также ведется работа над предложениями по кардинальному реформированию субъектов квазигосударственного сектора.

Как отметил Жаксылыков, министерство также приняло оперативный план мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после январских событий.

«Данный план направлен на скоординированное выполнение государственными органами соответствующих задач в течение ближайших месяцев. Его реализация приведет к ускоренному восстановлению экономической ситуации в стране и возвращению к нормальной жизни», - сказал он.