Стоимость строительства 20 многопрофильных больниц пересмотрят в Казахстане

В министерстве здравоохранения пересмотрят стоимость строительства 20 многопрофильных больниц, так как они оказались слишком дорогими. Более того, возведение части из них перенесут на более поздний период, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость пересмотра ресурсов системы здравоохранения, в частности стоимости 20 больниц, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В целях оптимизации перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства по строительству многопрофильных больниц министерством здравоохранения планируется на первом этапе в период реализации действующего национального проекта “Здоровая нация” осуществить до 2025 года строительство пяти университетских больниц в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе, Нур-Султан и три многопрофильных в городах Туркестан, Петропавловск и Кокшетау», - сообщила Гиният.

Остальные 12 проектов, по ее словам, будут внедряться поэтапно с 2026 года. В данный же момент Минздрав совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и финансов определяет предельную стоимость одного квадратного метра больницы без медицинских изделий и норматив предельной площади на одно койко-место, а также отрабатывает оптимальную финансовую модель и оптимизацию расходов по первым восьми проектам.

Напомним, в рамках ранее утвержденного национального проекта «Здоровая нация», рассчитанного до 2025 года, на строительство и модернизацию в регионах «не менее 20 объектов здравоохранения», в том числе на дальнейшее развитие инфраструктуры республиканских подведомственных организаций Минздрава, запланировано потратить более 261 млрд тенге. Помимо этого, государство заявляло о намерении за счет инвесторов построить в столице, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Петропавловске, Караганде, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Атырау, Таразе, Кызылорде, Актау, Павлодаре, Костанае не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центра, в том числе в рамках ГЧП и концессии. На это из бюджета планировалось выделить 376,7 млрд тенге, и привлечь 76,2 млрд тенге частных инвестиций.