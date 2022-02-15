Бюджет Казахстана дополнительно получит порядка 150 млрд тенге от усиления таможенного администрирования – Минфин

Министерством финансов принимается комплекс мер по снижению расхождений таможенной статистики с КНР, а также модернизации таможенной инфраструктуры. Как пообещал во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерулан Жамаубаев, в 2022 году за счет усиления таможенного администрирования в республиканский бюджет дополнительно поступит порядка 150 млрд тенге.

«Принимается комплекс мер по снижению расхождений таможенной статистики с КНР, а также модернизации таможенной инфраструктуры. В целом в текущем году за счет усиления таможенного администрирования планируется дополнительно обеспечить в республиканский бюджет порядка 150 млрд тенге», - сообщил Жамаубаев.

Глава Минфина отметил, что для наведения порядка в таможенной сфере принимаются оперативные и системные меры, включая цифровизацию таможенного администрирования. Централизованы таможенные функции по контролю и выпуску деклараций, завершаются проверки в отношении 9 уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров. Кроме того, проводится работа по совершенствованию системы электронной очереди на границе.

«Законодательно будут усилены квалификационные требования к уполномоченным экономическим операторам», - добавил министр.

В рамках системных мер Минфином ведется работа по совершенствованию информационных систем «АСТАНА-1» и «Е-окно», а в систему управления рисками внедряется субъект-ориентированный подход, интеллектуальный анализ данных и проводится дальнейшее развитие системы прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур. Все это, по мнению Жамаубаева, позволит проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации – от импорта до конечного потребителя.

Накануне сообщалось, что за три недели в ходе проверок на казахстанско-китайской границе по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных дел и 24 административных дела.

1 февраля на совещании по противодействию коррупции глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в прошлом году разница между статданными о взаимной торговле с Китаем достигла $5,7 млрд, и это говорит об откровенной контрабанде. Кроме того, по словам президента, 90% опрошенных предпринимателей, ведущих торговлю с зарубежными странами, сталкиваются с коррупцией, из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам, а агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области.