Ранее она была вице-министром здравоохранения
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Асем Нусупова назначена заместителем акима Алматы
Фото primeminister.kz

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с администрацией президента заместителем акима города назначена бывший вице-министр здравоохранения Асем Нусупова, сообщает пресс-служба акимата.

Асем Нусупова родилась в 1975 году в Алматы. Является выпускницей Казахского государственного университета им. аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «Экономика и менеджмент». Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета им. аль-Фараби. После в разные годы работала главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совбеза, заведующей сектором Центра системных исследований администрации президента, советником министра финансов, советником организационно-экспертной группы при секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства, советником премьер-министра, заведующей сводным аналитическим отделом канцелярии премьер-министра. Дважды занимала должность вице-министра здравоохранения (в 2007-2008 годах и с 2020 года), была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл», заместителем акима Восточно-Казахстанской области, ответственным секретарем министерства здравоохранения.

14 февраля постановлением правительства была освобождена от должности вице-министра здравоохранения.

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