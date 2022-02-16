По фактам массовых беспорядков и актам терроризма в Казахстане спецпрокуроры расследуют 181 уголовное дело

По фактам массовых беспорядков и актам терроризма, совершенным в Казахстане в начале января, специальные прокуроры расследуют 181 дело. Всего же зарегистрировано 3 096 досудебных расследований, связанных в основном с преступлениями против собственности, хулиганством и хищением оружия, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«Генеральной прокуратурой продолжается расследование преступлений, совершенных в период январских событий и работа по защите конституционных прав граждан. Всего зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия. Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма», - сказал Килымжанов.

Он также сообщил, что в ходе беспорядков из здания департамента полиции Алматинской области было похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области – 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, 1 пулемет и почти 40 тысяч патронов, а в алматинской резиденции после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Кроме того, разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1 629 ружей. При этом из похищенных более 3 тысяч единиц оружия на данный момент найдено только 967, а более 2 тысяч, в числе которых гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы «до сих пор на руках».

«По состоянию на 16 февраля по всем расследуемым генпрокуратурой, МВД, КНБ и антикоррупционной службой уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 членов организованных преступных групп. Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы. В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества», - отметил представитель надзорного органа.

Вместе с тем, по его данным, 157 лицам, с учетом их состояния здоровья и других факторов, содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. Наряду с этим прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам.