​Рабочие еще нескольких компаний в Мангистауской области потребовали их национализации и повышения зарплат

Накануне видеообращение с требованием повысить зарплаты и присоединить работников в штат национальной компании «КазМунайГаз» записали работники нефтесервисного предприятия «Актаукрантехсервис». Похожие обращения выпустили работники компаний «Бузачи Транс Курылыс» и «КаспийПрофСнаб», пригрозив остановками работ в случае невыполнения требований.

Сотрудники ТОО «Актаукрантехсервис» сообщили, что так как нынешнее руководство компании не стремится решать существующие проблемы рабочих, они требуют присоединения к штату АО НК «КазМунайГаз» и повышения зарплат до уровня транспортных предприятий, подчиненных нацкомпании. Также они потребовали остановить гонения на невинных людей в связи с январскими событиями.

Повторное видеообращения записали работники «Бузачи Транс Курылыс» и «КаспийПрофСнаб». Они сообщили, что их проблемы не решаются, потому пригрозили остановкой работ, если сотрудников их предприятий не примут в штат структурных подразделений национальных нефтегазовых компаний «КазМунайГаз» и QazaqGaz.

Кроме того, рабочие нефтесервисного предприятия «Бургылау», бастующие уже 8 дней, сообщили о том, что расширяют свои требования по переходу в штат «Озенмунайгаза». В нацкомпанию должны быть также переведены сотрудники аутсорсинга и уборщики. Кроме этого, потребовали повышения зарплат рабочие нефтесервисной компании «Каракудыкмунай».

Рабочие «Бургылау» также сообщили, что они бастуют уже 8 день, требуя национализации предприятия, однако никаких шагов по решению их проблем не предпринимается. Потому они также потребовали принятия в штат «Озенмунайгаза» работников аутсорсинга и уборщиков. Рабочие добавили, что информация о том, что их зарплаты равны 887 тыс. и 1 млн. тенге является ложной.

О своих требованиях заявили и сотрудники ТОО «Каракудыкмунай», потребовав повышения зарплат на 100%, так как их доходы в 2-3 раза ниже чем у других работников нефтяных компаний региона.

В Жанаозене также продолжается протест безработных, начавшийся 2 февраля. Накануне они снова записали видеообращения, потребовав как можно скорее трудоустроить их в нефтегазовой отрасли.