Водители 5 автобусных маршрутов в Уральске объявили забастовку после задержки зарплат и отчислений

В среду утром водители маршрутных автобусов ТОО «Алый парус» в Уральске не вышли на линию. Они объявили забастовку, требуя от начальства решить проблемы с задержкой зарплат, а также отсутствием медицинских и пенсионных отчислений, сообщает издание «Мой город».

Из-за отсутствия медицинских отчислений на протяжении полугода, работники предприятия не могут обратиться в больницы. Им отказывают и в выдаче кредитов по причине отсутствия или нестабильных пенсионных взносов.

«Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10 числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу, по 70% или 50%. Нам говорят, «поймите ситуацию» и «не перечисляют с акимата». Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать за квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет, — рассказал механик ТОО «Алый парус» Нуржан Тулеов.

Работники также сталкиваются с получением отпускных. «Говорили, что отпускные будут выдавать по двум работникам, вот двум дали и все на этом. У нас до этого проходили собрания, но нам просто давали обещания и ничего больше», — сказал водитель маршрутного автобуса №3 Нурбек Таженов.

По словам работников, с утра приезжали представители ЖКХ и сказали, что за не выход на линии их накажут штрафом. По плану на линию должны ежедневно выезжать 20 автобусов, но с декабря выходит по 10-15. Руководство объясняет это тем, что нет средств на ГСМ.

На разговор с бастующим водителям приехал заместитель акима Уральска Азамат Халелов. Автопарк, по его словам, обслуживает 7 маршрутов, каждый из которых является социально-значимым. Они субсидируются государством, но ТОО «Алый парус» не получает всех положенных субсидий от государства.

«Всем шести перевозчикам в год выплачиваем 2-5 миллиардов тенге. Доля субсидий ТОО «Алый парус» — 400 миллионов тенге в год. Ежемесячно 38-40 миллионов тенге. На сегодняшний день государство охватывает 70% субсидий от должного объема. Ежегодно поднимает объемы субсидий. Думаю, эта проблема отрегулируется», — сказал Халелов.

Он также заявил, что требования водителей носят социальныый характер, поэтому они не будут оштрафованы за невыход на линию.

«Сейчас договорились, что водители автобусов садятся в автобусы и выезжают на линии. Из-за срыва некоторые граждане не добрались до работы или опоздали, поэтому мы от руководства города приносим извинения. Задолженность по отчислениям у компании составляет примерно 60 млн. тенге», — заявил Халелов.