Минюст обещает не создавать препонов для регистрации новых партий

Министр юстиции Канат Мусин, занявший этот пост в январе, обещает «не вставлять палки в колеса» новым партиям, которые захотят зарегистрироваться в Казахстане. Он так же считает, что если инициативная группа предоставляет полный пакет документов без нарушений, то найти недочеты невозможно.

«У нас и так достаточно простой (закон о партиях - V). Никакой сложности (для регистрации - V) нет, не требуется километр или два грузовика каких-то документов», - сказал Мусин во время встречи с представителями СМИ.

Он напомнил, что для регистрации партии необходимо пройти два этапа. На первом организатор должен подать уведомление в министерство юстиции о намерении организовать партию. Это уведомление проверяется на соответствие указанных данных, в том числе, на соответствие собранных подписей, так как «нередко бывает так, в их число попадают люди, которых уже в живых нет».

«Если все в порядке, министерство выдает подтверждение, что уведомление получено. Это, в свою очередь, дает организатору, комитету право начинать процедуру регистрации, организовывать филиалы, набирать нужное количество (членов - V). И все, когда он наберет нужное количество, создаст филиалы, будет отвечать требованиям – да пожалуйста, регистрируйтесь…. Палки в колеса мы вставлять не собираемся», - заверил глава Минюста.

Отвечая на вопрос о том, что в Казахстане на протяжении многих лет Минюст не зарегистрировал ни одной партии, Мусин отметил, что многое зависит от самих организаторов политических объединений.

«Нельзя найти, допустим, какую-то причину там, где ее нет. Как бы ты не хотел ее найти. Но если она имеет место, ну, извините, это закон, он должен соблюдаться», - сказал министр.

В Казахстане для регистрации политпартии требуется собрать 20 тысяч подписей и иметь филиалы в каждом регионе страны. Оппозиционные силы считают и количество требуемых подписей и требование о филиалах чрезмерными.

За последние десять лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. После президентских выборов в 2019 году сразу несколько политических сил заявляли о намерении создать партии, однако ни одной из них этого сделать не удалось. Во многих случаях Минюст отбраковывал собранные ими подписи для создания оргкомитета, в случае Демократической партии Жанболата Мамая – подписи были собраны и объявлен съезд, который затем оказался сорван – многим региональным сторонникам партии не удалось выехать за пределы своих областей, арендодатели помещений в Алматы, где планировалось провести съезд, отказывали в аренде.

О надуманных отказах заявляла и партия «Ел Тiрегi» политика Нуржана Альтаева. По его словам, заявки оргкомитета Миннюст отклонял 16 раз. Прежний глава ведомства Марат Бекетаев уверял, что Альтаев намеренно «изображает жертву».