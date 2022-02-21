13 майнинговых ферм выявлено в Казахстане – Минэнерго

За последние пять дней в восьми регионах Казахстана выявлены тринадцать майнинговых ферм суммарной мощностью 202 мегаватта, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетики.

«За последние пять дней мобильными группами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 мегаватта. В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с общей мощностью 31,3 мегаватт, в Павлодарской области – 22 мегаватта, в Туркестанской области – 3,28 мегаватт, в Акмолинской области – 1,03 мегаватта, в Костанайской области – 0,82 мегаватт, в столице – 1,8 мегаватт, в Алматы – 3,5 мегаватт, Шымкенте – 4 мегаватта», - сообщили в Минэнерго.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области: цифровой майнинг с общей мощностью 91 мегаватт, в Карагандинской области – 44 мегаватта.

Как отметили в ведомстве, работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится. А по выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия.

На прошлой неделе вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что у министерства энергетики и комитета энергетического контроля нет возможности выявлять майнинговые фермы, так как обойти весь город они не могут, а энегропередающие компании не предоставляют подобной информации. «Мы ищем, но работаем в рамках своих полномочий. Здесь тоже все зарегулировано», - отмечал вице-министр.