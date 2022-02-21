Ревакцинацию прошли 52% подлежащего населения
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Казахстане достиг 53% – Есмагамбетова
фото Данияра Мусирова

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Казахстане достиг 53%, сообщила в ходе онлайн-лектория по вопросам смягчения ограничительных мер вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Если говорить о численности взрослого населения, подлежащего вакцинации, – это больше 82%, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, то это больше 53%», - цитирует Есмагамбетову Sputnik Казахстан.

По ее словам, первую дозу вакцины получили более 10 млн человек. А ревакцинировались 2,4 млн человек, или 52% подлежащего населения.

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