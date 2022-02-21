Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Казахстане достиг 53% – Есмагамбетова

Ревакцинацию прошли 52% подлежащего населения
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Казахстане достиг 53%, сообщила в ходе онлайн-лектория по вопросам смягчения ограничительных мер вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.
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