Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Казахстане достиг 53% – Есмагамбетова

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Казахстане достиг 53%, сообщила в ходе онлайн-лектория по вопросам смягчения ограничительных мер вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Если говорить о численности взрослого населения, подлежащего вакцинации, – это больше 82%, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, то это больше 53%», - цитирует Есмагамбетову Sputnik Казахстан.

По ее словам, первую дозу вакцины получили более 10 млн человек. А ревакцинировались 2,4 млн человек, или 52% подлежащего населения.