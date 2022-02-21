Это резкое снижение притока воды в Сырдарью, цены на газ, земельные споры
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Токаев поручил найти пути решения проблемных вопросов Кызылординской области
фото с сайта 24.kz

Глава государства принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову. Она доложила Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе в регионе за 2021 год, президент в свою очередь дал поручения решать проблемные вопросы, сообщает Акорда.

По словам Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут: объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности – на 14,5 %, частных инвестиций – на 11,7 %, торговли – на 2,4 %, введенного жилья – на 8,6 %, сельскохозяйственной продукции – на 0,3 %. В рамках третьей пятилетки программы индустриализации выделено 45,2 млрд тенге на реализацию четырех проектов с созданием 456 рабочих мест.

Но в ходе встречи были обсуждены и проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. Это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях.

«По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами», - сообщила Акорда.

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