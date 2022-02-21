Токаев поручил найти пути решения проблемных вопросов Кызылординской области

Глава государства принял акима Кызылординской области
Гульшару Абдыкаликову. Она доложила Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе
в регионе за 2021 год, президент в свою очередь дал поручения решать проблемные
вопросы, сообщает Акорда.
По словам Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут: объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности – на 14,5 %, частных инвестиций – на 11,7 %, торговли – на 2,4 %, введенного жилья – на 8,6 %, сельскохозяйственной продукции – на 0,3 %. В рамках третьей пятилетки программы индустриализации выделено 45,2 млрд тенге на реализацию четырех проектов с созданием 456 рабочих мест.
Но в ходе встречи были обсуждены и проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. Это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях.
«По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами», - сообщила Акорда.