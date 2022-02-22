Трое из них – из президентского кадрового резерва
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В «Самрук-Казына» назначены четыре новых управляющих директора

В АО «Самрук-Казына» произведен ряд новых назначений. Как сообщает пресс-служба фонда, утверждены кандидатуры четырех управляющих директоров, трое из них – из президентского молодежного кадрового резерва.

На должность управляющего директора по развитию и приватизации из президентского кадрового резерва назначен Ернар Жанадил. Ранее он уже занимал аналогичную руководящую должность в фонде – был управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству. Теперь он будет отвечать за программу приватизации принадлежащих фонду компаний «Казмунайгаз» и «ЭйрАстана». Напомним, что «Самрук-Казына» планирует вывести эти активы на народное IPO. Также Жанадил продолжит заниматься привлечением иностранных инвестиций.

На должность управляющего директора по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Казына» назначен другой член президентского кадрового резерва Ернат Бердигулов, который до этого был со-управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации фонда, а также председателем совета директоров, представителем единственного акционера АО «Samruk-Kazyna Construction». Он будет заниматься разработкой и реализацией долгосрочной стратегии развития фонда, управлением активами и реализацией приоритетных инфраструктурных проектов.

Управляющим директором по связям с общественностью и управлению изменениями стал Гибрат Ауганов, член президентского молодежного кадрового резерва, ранее занимавший должность директора департамента по управлению человеческими ресурсами. Он будет курировать внедрение новой прозрачной кадровой политики, повышать уровень инклюзивности и открытости.

А на должность управляющего директора по правовому сопровождению, обеспечению и рисками АО «Самрук-Қазына» назначен Николай Казутин. До февраля 2020 года он был заместителем председателя комитета государственных доходов Минфина. В фонде он будет отвечать за изменение действующих корпоративных документов по закупкам, за правовое обеспечение проводимых реформ и эффективную защиту интересов фонда в международных арбитражах.

Ранее правление фонда «Самрук-Казына» приняло решение сократить штат в два раза, включая руководство, и оптимизировать количество структурных подразделений на 33%. В частности, заявлялось, что численность сотрудников будет сокращена с 248 до 124 человек, количество руководящих позиций – с 10 до 5, оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18, исключены должностные позиции советников как штатных единиц.

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