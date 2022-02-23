Запад вводит санкции против России

Байден отметил, что первый пакет американских санкций против России за признание «ДНР» и «ЛНР» будет гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году: «Я собираюсь начать с введения ответных санкций, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит вторжение, мы готовы пойти дальше с санкциями».

Под американские санкции Промсвязьбанк, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, государственный инвестиционный банк ВЭБ, финансирующий проекты развития экономики. Агентство Bloomberg, сообщает, что под санкции могут попасть еще и «Сбербанк» и ВТБ.

Кроме того, со среды США начнут вводить санкции против российских элит и их родственников, объявил президент США. При том, что в американском санкционном списке, уже опубликованном минфином, - сын директора ФСБ и заместитель президента банка ВТБ Денис Бортников, сын бывшего директора СВР и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, а также сын первого замглавы администрации президента и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Также Байден заявил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Берлином, чтобы «Северный поток-2» не начал работать. При этом он осознает негативное влияние антироссийских санкций на американский бизнес, и пообещал, что Белый дом пытается максимально точечно нанести урон российской экономике, защищая при этом интересы американских компаний.

Президент США считает «странным» признание Россией независимости двух регионов Украины. Он назвал это вопиющим нарушением международного права. Более того, Путин готовит предлог для того, чтобы захватить силой украинские территории, отметил Байден.

«Это начало российского вторжения в Украину», - сказал он, имея в виду решение Совета Федерации направить войска в Донбасс.

Также Байден распорядился перебросить дополнительных военных в страны Балтии в качестве «оборонительной меры».

Агентство Reuters сообщает, объявленные Байденом планы по поддержке Эстонии, Латвии и Литвы включают отправку 800 пехотинцев и до восьми истребителей F-35 в места вдоль восточного фланга НАТО.

По данным американской компании Maxar, спутниковые снимки за последние 24 часа показывают несколько новых перебросок войск и техники на западе России и более 100 единиц техники на небольшом аэродроме на юге Беларуси, который граничит с Украиной.

Между тем не только США, но Европейский союз и Великобритания объявили о своих планах нацелиться на банки и элиту, в то время как Германия приостановила строительство нового газопровода «Северный поток — 2». Великобритания также ввела санкции против российских банков.

По информации Reuters, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также объявил о первом раунде экономических санкций против России. Трюдо заявил, что его правительство запретит канадцам любые финансовые операции с «ЛНР» и «ДНР», участвовать в покупке российского суверенного долга, а правительство страны наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших за решение признать Донецк и Луганск независимыми. По словам Трюдо, Канада применит дополнительные санкции к двум поддерживаемым государством российским банкам и предотвратит любые финансовые операции с ними.

Помимо санкций, Канада направляет в регион дополнительные войска.

«Я также санкционирую развертывание до 460 военнослужащих Вооруженных сил Канады для участия в операции “Успокоение”. Это включает в себя дополнительные войска в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и морского патрульного самолета», - сообщил Трюдо.

Он также назвал решение Путина направить войска на восток Украины якобы для поддержания мира «явным посягательством на суверенитет Украины», «вторжением в суверенное государство».