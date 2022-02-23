Казахстану стоит подумать об изменении системы выборов в маслихаты и мажилис – спикер сената

«Нужно совершенствовать выборное законодательство, механизм избрания наших граждан в мажилис и маслихаты прежде всего…. Что касается выборов в мажилис. Сегодня не секрет, многие об этом говорят, что нужно восстанавливать одномандатные округа, нужно комбинированно идти: часть по пропорциональной системе, часть - по мажоритарной. Чтобы люди, которые не являются членами политических партии, тоже имели возможность избираться в высший представительский орган страны», - высказал мнение Ашимбаев.

В этих условиях, в рамках предстоящих реформ, его мнению, возможно нужно менять и механизм формирования мажилиса: часть депутатов избирать по пропорциональной системе, а часть - по мажоритарной системе.

«Но в каком это будет соотношении надо обсуждать. Надо обсуждать с экспертами и какую-то оптимальную модель здесь вырабатывать», - отметил спикер сената.

Говоря в выборах в маслихаты Ашимбаев напомнил, что на протяжении многих лет независимости в Казахстане действовала мажоритарная система, и граждане в местные представительные органы избирались по одномандатным округам. Однако с 2021 года вступило в силу новое законодательно, по которому выборы в маслихат впервые прошли на основе пропорциональной системы, то есть, партийных списков.

«Мы активно работаем с маслихатами и их секретарями. Они выражают мнение, что эта система их несколько отдалила от людей, несколько размылась именно представленность тех или иных депутатов маслихата от какого-то округа. То есть если раньше был округ, человек баллотировался, избиратели этого округа знали – вот наш депутат и он отстаивает наши интересы. Теперь граждане голосовали за партию, партия выставляла свой список и уже непонятно кто из депутатов отвечает за тот или иной населенный пункт. И это создает дистанцию между маслихатом и населением», - объяснил спикер.

Другая проблема, связанная с выборами в маслихаты – не во всех районах есть представленность политических партий, за исключением «Нур Отана» и, соответственно, подчеркнул Ашимбаев, «у людей нет выбора».

«С учетом всех этих моментов наверное, это мое мнение, нужно пересматривать систему выборов в маслихаты. Делать приоритетным мажоритарную систему. Как это будет осуществляться? Здесь надо обсуждать», - высказался председатель палаты.

Кроме того, необходимо создавать и стимулы для развития политических партий и уменьшать сложности для их регистрации.

Ашимбаев ожидает, что основные политические реформы будут обозначены президентом в его послании народу 15 марта.