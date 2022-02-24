Россия наносит авиаудары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам, заявил Генштаб Украины

Генштаб Вооруженных сил Украины, информируя о ситуации в стране, сообщает, что Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам, следует из Live, который ведет Русская службе ВВС .

«Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая», - говорится в заявлении Генштаба.

Генштаб Украины также сообщил, что украинские военные сбили пять самолетов и вертолет агрессоров. Но Минобороны России опровергло эту информацию.

Украинское информагентство «УНИАН» сообщает, что в 5:05 была объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области.

СМИ сообщают, что российские войска атакуют военные склады и другие объекты в Украине. Взрывы слышны в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Херсоне, Мариуполе и других городах. В Луганской области идет штурм города Счастье, который контролируется украинскими войсками и находится неподалеку от линии фронта, которая была зафиксирована после активной фазы войны в 2014-2015 годах. Погранслужба Украины сообщила, что границы страны атакованы российскими войсками, на севере – при поддержке Беларуси. Атаки происходят в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях, а также со стороны Крыма.

В Киеве звучат сирены противовоздушной обороны, городская администрация просит горожан проследовать в укрытия и бомбоубежища. На выезде из города образовались пробки.

По данным «УНИАН», в Луганской области захвачены два села и взорвана телебашня в Луцке, в Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой областях горят воинские части и склады.

Тем временем Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.

Между тем Минобороны России заявляет, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.



