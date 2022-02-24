Литва ввела режим ЧС из-за ситуации в Украине

Литва ввела режим чрезвычайной ситуации, такой же режим собирается ввести и Молдова, сообщает Русская служба ВВС .

По словам президента Молдовы Майи Санду, страна готова принять десятки тысяч человек с Украины. Сейчас, по сообщениям молдавских СМИ, на границе этих стран скопились десятки автомобилей.

Тем временем Чехия, которая считает российские действия неоправданным актом агрессии против суверенного государства, созывает экстренное заседание совета безопасности.

«Война ближе, чем мы можем представить. В буквальном смысле. Война ближе, чем мы можем признать. Поддерживая Украину, мы защищаем нашу страну», - сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

В Польше создают специальные пункты приема для беженцев с Украины. Ранее Польша просила НАТО активировать 4-ю статью, которая позволяет запустить экстренные консультации в случае угрозы одной из стран-членов.

А в Румынии уже начали принимать украинских беженцев. За последние дни в страну приехали около 300 человек.